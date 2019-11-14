Экономика

Газета.RuГазета.RuСтраны БРИКС могут ввести криптовалюту

Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами.
ТАССвчера в 06:11

Подробнее о событии

Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

РБК02:03

Страны БРИКС не исключают использование для расчётов единой криптовалюты

REGNUMвчера в 06:43

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

RT на русскомвчера в 07:08

Страны БРИКС поддержали идею о создании единой платежной системы

Известиявчера в 07:01

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Газета.Ruвчера в 07:01

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

Коммерсантъвчера в 07:49

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

ТАССвчера в 06:11
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В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

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РИА Новости вчера в 04:25
Происшествия

Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля

Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
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Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
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Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которая похитила деньги у более 1 тыс. человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
RT на русском 02:48
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Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

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Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:24
Происшествия

В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину

Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
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Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru вчера в 13:36
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 01:53
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Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
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Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Армия и оружие

Ходаковский описал самый реалистичный план решения конфликта в Донбассе

Как-то год за годом, как слой за слоем присыпали желание вернуть Донбассу недостающие части, а из Украины извлечь все, что не нуждается в лоботомии.
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В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Известия 00:10
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Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

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Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.
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Экономика

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Совладелец и бывший топ-менеджер банкротящейся группы «Камская долина» Андрей Гладиков заявил, что подал в арбитражный суд Пермского края иск о привлечении ПАО «Сбербанк» к субсидиарной ответственности за долги группы.
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
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В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу из дробовика

В Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент открыл стрельбу.
Суть событий 13 ноября в 22:14
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Соревнования пройдут на арене Мегаспорта.
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В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает о своем увольнении

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Роспотребнадзор к международному дню отказа от курения напомнил о вреде табачной продукции, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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