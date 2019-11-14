РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами.

с чего всё началось

Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов.

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