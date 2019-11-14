В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара не откажется от российских зенитных систем С-400 даже при условии, что США продадут турецким военным свои комплексы Patriot.

Политика В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Политика Комиссия ГД нашла факты иностранного вмешательства в 19 регионах РФ Комиссия по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ изучила все материалы по нарушению законов в субъектах РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Общество Мединский сравнил историка Соколова с Джокером Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Музыка Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17 Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Политика Путин назвал приоритеты России в качестве председателя БРИКС Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основные приоритеты России в период председательства в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Волейбол Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Происшествия Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Общество Госпитализацию Джигарханяна опровергли Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.

Технологии Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика В Крыму назвали число украинцев, приехавших жить на полуостров Свыше 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали с полуострова на Украину.