Экономика
КоммерсантъСтраны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Защита историка Соколова подала жалобу на его арест
Адвокат историка из СПбГУ Олега Соколова, арестованного за убийство, подал жалобу на постановление Октябрьского районного суда Петербурга.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Политика
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
Заявление международной совместной следственной группы (ССГ) по катастрофе авиалайнера МН17 в Донбассе нуждается в тщательной проверке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Происшествия
На Ставрополье задержали мужчину, напавшего на детей и учительницу
В городе Нефтекумск Ставропольского края задержали 63-летнего пенсионера, которого подозревают в угрозах игравшим на детской площадке мальчикам, и нападении с ножом на учительницу.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Общество
Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предоставляющий детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже учатся их братья или сестры, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.