Экономика
КоммерсантъСтраны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Шоу-бизнес
Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине
Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
Происшествия
Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Политика
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Кино
Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью
Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Политика
Путин сможет продлевать полномочия ректора МГУ без ограничений
По действующему закону, глава государства может дважды продлить полномочия ректоров этих вузов на срок до пяти лет, если руководитель университета достиг 65 лет.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Футбол
Талалаев поздравляет «Ротор» с выходом в РПЛ, Игнашевич бессилен перед «Нижним»
Андрей Талалаев выступил жестко: — Хочется поздравить Ротор с выходом в премьер-лигу.
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Политика
Медведев назначил нового куратора мусорной реформы в России
В Минприроды заявили ТАСС, что Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами вместо покинувшего пост в начале ноября Владимира Логинова.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Шоу-бизнес
«Девушке Джеймса Бонда» Ольге Куриленко исполняется 40 лет
Знаменитой украинской актрисе и модели Ольге Куриленко исполняется 40 лет.
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Происшествия
На площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожарные подразделения отправились к месту возгорания на складе на Комсомольской площади в Москве.