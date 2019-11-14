Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтраны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

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