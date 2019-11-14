Экономика
КоммерсантъСтраны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей
В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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Здоровье
Малышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности
25-летняя Анастасия Тарасова наслаждается отдыхом с супругом и годовалой дочкой.
Кино
Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью
Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Милан» в Евролиге
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 24 очка.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Общество
Россия, Индия и Китай создадут свой аналог платежной системы SWIFT
Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Политика
Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность крупного интернет-магазина наркотиков
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The Messenger
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Футбол
«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
Сегодня авторы проекта заявили, что возраст реки Нил достигает 30 миллионов лет, что в шесть раз больше, чем предполагали ученые, сообщает «Индикатор».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать свои чувства к Екатерине Тулуповой
Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» принимает «Сибирь»
Возрастное ограничение: 6+ Нижегородское «Торпедо» примет «Сибирь» в четверг, 14 ноября, сообщается на сайте хоккейного клуба.