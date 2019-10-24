Общество
ТК ЗвездаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС. ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.
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Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Турция намерена приобрести у России 36 истребителей Су-35
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Экономика
Завод Pozis просит у Госдумы равных льгот с китайскими производителями
Производитель бытовой техники и медицинского холодильного оборудования зеленодольский завод Pozis попросил депутатов Госдумы предоставить ему такие же льготы на рынке условий работы, которые получил китайский производитель, разместив завод на территории опережающего социально-экономического развития.
Гаджеты
В Intel рассказали о нехватке собственных процессоров для потребителей
О своих результатах компания Intel рассказывает в ходе проведения квартальной отчётной конференции.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Армия и оружие
Индийская армия отказалась от российских снарядов в пользу американских
Известно, что перед принятием решения о перевооружении армии, командование оценило мировой рынок артиллерийских боеприпасов, придя к выводу, что именно M982 Excalibur является оптимальным вариантом.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Футбол
«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»
Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Политика
В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Футбол
Шевченко назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2020 с Сербией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды на товарищеский матч с Эстонией и встречу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.