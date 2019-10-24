Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС. ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.
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