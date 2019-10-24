Общество

Вести.RuВести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
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