Общество
Вести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
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Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с супругом
RuNews24.ru 13:07
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Футбол
«Вильярреал» дома разгромил «Алавес»
Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Алавес».
ProstoProSport 16:59
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие
Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности", — сказал Бакин.
РИА Новости 16:27
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Хоккей
Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в СМИ появилось видео о падении ребенка в открытый на тротуаре люк, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета 07:29
Финансы
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз
Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.
Национальная служба новостей вчера в 14:15
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Футбол
Комбаров назвал Сталина культовым вождем
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:56
Футбол
«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу
Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Политика
В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
RT на русском 16:55
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль 23 октября в 12:24
Экономика
В Кремле объяснили списание долгов странам Африки
Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 02:03
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харви Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 14:43
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Космос
Названы возможные обитатели Венеры
Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Политика
Борис Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
По данным BBC, премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент и, в частности, лейбористов, поддержать инициативу о проведении выборов.
Страна Советов on-line 04:04