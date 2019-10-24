Экономика
Вести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
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Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
Хоккей
Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Авто
Автомобиль из «Тачки на прокачку» продают за 54 тысячи рублей
Автомобиль был доработан ателье Galpin Auto Sports (GAS). За машину просят всего 850 долларов или 54 тысячи рублей.
Футбол
Экспресс на НБА на 24.10.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Здоровье
Конференция ведущих кардиохирургов страны началась в Нижнем Новгороде
Пословам столичного профессора Автандила Бабунашвили, для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов был выбран именно нижегородский регион, потому что в здесь постоянно растет и число успешных операций на сердце, и мастерство специалистов.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Политика
Разумков разразился негодованием из-за возвращения России в ПАСЕ
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, увязав возвращение российской делегации в ПАСЕ с посягательством на территориальную целостность «незалежной», обрушился с критикой на организацию.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Политика
На выборах президента Боливии побеждает Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
Спорт
Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб
На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.