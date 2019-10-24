Экономика

Вести.RuВести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
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Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новостивчера в 13:59

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ruвчера в 14:29

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русскомвчера в 12:17

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ruвчера в 12:30

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:16

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ruвчера в 02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Отец Бутиной прилетел в Москву встретить дочь

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Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
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Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
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Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
РБК 24 октября в 14:05
Хоккей

Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Политика

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Авто

Автомобиль из «Тачки на прокачку» продают за 54 тысячи рублей

Автомобиль был доработан ателье Galpin Auto Sports (GAS). За машину просят всего 850 долларов или 54 тысячи рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:57
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Экспресс на НБА на 24.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Все про Спорт ру 23 октября в 04:50
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Здоровье

Конференция ведущих кардиохирургов страны началась в Нижнем Новгороде

Пословам столичного профессора Автандила Бабунашвили, для проведения Всероссийской конференции и мастер-класса кардиохирургов был выбран именно нижегородский регион, потому что в здесь постоянно растет и число успешных операций на сердце, и мастерство специалистов.
MedikForum.ru вчера в 09:25
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Армия и оружие

Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Аргументы и Факты вчера в 07:49
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 24 октября в 18:27
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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
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Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Происшествия

В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

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Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Технологии

Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке

Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, увязав возвращение российской делегации в ПАСЕ с посягательством на территориальную целостность «незалежной», обрушился с критикой на организацию.
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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 23 октября в 09:49
Политика

На выборах президента Боливии побеждает Эво Моралес

Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии.
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
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Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
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