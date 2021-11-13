Британский генерал Картер заявил, что отношения России и Запада испытывают напряженность

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны.