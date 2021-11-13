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Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по промышленному сотрудничеству до 2025 года

Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, который состоялся 12 ноября в режиме видеоконференции.
RT на русском
Совет ЕЭК принял План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках ЕАЭС на ближайшие 3 года.
Минэкономразвития России
Был утвержден обновленный порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.
ТАСС
Также стороны обсудили вопросы оборота медицинских изделий и налогообложения при оказании услуг в электронной форме.
ТАСС

Подробнее о событии

Утверждена дорожная карта по промышленному сотрудничеству в ЕАЭС до 2025 года
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В ЕАЭС утвердили «дорожную карту» промышленного сотрудничества до 2025 года
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Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по промышленному сотрудничеству до 2025 года
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