ТАСССтраны ЕАЭС утвердили дорожную карту по промышленному сотрудничеству до 2025 годаЗаместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии, который состоялся 12 ноября в режиме видеоконференции.RT на русскомСовет ЕЭК принял План мероприятий по реализации Основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках ЕАЭС на ближайшие 3 года.Минэкономразвития РоссииБыл утвержден обновленный порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия.ТАССТакже стороны обсудили вопросы оборота медицинских изделий и налогообложения при оказании услуг в электронной форме.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильRT на русскомПодробнее о событииУтверждена дорожная карта по промышленному сотрудничеству в ЕАЭС до 2025 годаМИР 2414:24В ЕАЭС утвердили «дорожную карту» промышленного сотрудничества до 2025 годаПарламентская газета10:46Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту в сфере промышленностиПрофиль13:29Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по промышленному сотрудничеству до 2025 годаТАСС13:05Страны ЕАЭС составили план сотрудничества в промышленной сфере до 2025 годаОбщественная служба новостей13:30Дмитрий Вольвач: «Развитие промышленной кооперации в рамках ЕАЭС - ключевой драйвер экономического роста наших стран»Минэкономразвития Россиивчера в 13:31Показать ещёОценить7Поделиться