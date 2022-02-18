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Страны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимы

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Европейская комиссия намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект.
РИА Новости
В феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Отопительный сезон в Европе в целом завершается - потребление газа будет несколько снижаться.
Finam.Ru
США хотят стать основным поставщиком газа в ЕС и рассчитывают занять европейский рынок своим СПГ.
Экономика сегодня

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Страны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимы
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От стран ЕС могут потребовать обеспечивать минимальный уровень запасов газа каждый год
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В Еврокомиссии заявили о введении требований по минимальным запасам газа для стран ЕС
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Европейская комиссия планирует ввести требования по минимальным запасам газа для стран ЕС
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Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону
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