Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".

с чего всё началось

Европейские страны могут приостановить свободное передвижение людей по ЕС из-за коронавируса. Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена, ограничить беспрепятственное передвижение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозой распространения коронавируса.

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