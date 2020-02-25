Общество
Ореанда-НовостиСтраны ЕС могут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Европейские страны могут приостановить свободное передвижение людей по ЕС из-за коронавируса. Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена, ограничить беспрепятственное передвижение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса".ТАСС06:41
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Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре
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Политика
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Экономика
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Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена
Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.