Представитель еще одной европейской страны в Совбезе, Франции, в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания - ликвидации химоружия в Сирии, однако после совещания взяла слово, чтобы "поддержать позицию европейских партнеров по ситуации вокруг Навального".

С чего всё началось Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. ТАСС 17:41