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ТАСС
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представитель еще одной европейской страны в Совбезе, Франции, в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания - ликвидации химоружия в Сирии, однако после совещания взяла слово, чтобы "поддержать позицию европейских партнеров по ситуации вокруг Навального".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС17:41
Подробнее о событии
РИА Новости

США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального

РИА Новости18:19
Коммерсантъ

США в СБ ООН призвали Россию к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:37
Газета.Ru

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Газета.Ru18:31
Эхо Москвы

США на заседании Совета безопасности ООН пригрозили финансовыми санкциями из-за отравления политика Алексея Навального

Эхо Москвы03:31
RT на русском

В СБ ООН призвали к прозрачному расследованию инцидента с Навальным

RT на русском17:17
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

ТАСС17:41
Lenta.ru

США подняли тему Навального на заседании Совбеза ООН

Lenta.ruвчера в 16:37

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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Дэвид Эйр никогда не задумывал «Отряд самоубийц» со взрослым рейтингом

Кто-то из фанатов написал создателю картины Дэвиду Эйру в Twitter вопрос, получит ли режиссерская версия его фильма рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых), чем вызвал серьезное недовольство режиссера: Это никогда не будет R, я не могу представить более неподходящий фильм для такого рейтинга.
Popcornnews.ru9 сентября в 00:00
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В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Тихановская попросила Путина не вводить войска в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не признавшая официальных итогов выборов, в ходе интервью польской газете "Речь Посполита" ответила на вопрос о стратегии России по отношению к Белоруссии.
Московский Комсомолец04:37

Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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