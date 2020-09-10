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ТАСС
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему применения химоружия в отношении Навального

Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
ТАССвчера в 16:48
Подробнее о событии
Коммерсантъ

США в СБ ООН призвали Россию к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:37
Газета.Ru

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Газета.Ru18:31
RT на русском

В СБ ООН призвали к прозрачному расследованию инцидента с Навальным

RT на русском17:17
РИА Новости

США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального

РИА Новости18:19
Эхо Москвы

Представители США, Британии, Бельгии и Германии в Совбезе ООН говорили об Алексее Навальном

Эхо Москвы17:01
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

ТАСС17:41
Lenta.ru

США подняли тему Навального на заседании Совбеза ООН

Lenta.ruвчера в 16:37

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 12:51
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Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное дело8 сентября в 06:54
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Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Сам Суарес заинтересован в переходе в стан "матрасников", однако мадридскому клубу нужно продать одного из своих нападающих, чтобы удовлетворить запросы уругвайца по зарплате.
Soccer.ruвчера в 13:32

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Вчера состоялись матчи в рамках Континентальной Хоккейной Лиги Одним из главных противостояний стала встреча между московским "Спартаком" и уфимским "Салаватом Юлаевым".
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