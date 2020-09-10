Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального
Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно
Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно.
ТАСС18:40
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