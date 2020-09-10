Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.

С чего всё началось Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. ТАСС 18:40