Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального
Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему применения химоружия в отношении Навального
Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
ТАССвчера в 16:48
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