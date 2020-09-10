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ТАСС
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему применения химоружия в отношении Навального

Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
ТАССвчера в 16:48
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РИА Новости

Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального

РИА Новости18:28
Коммерсантъ

США в СБ ООН призвали Россию к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:37
RT на русском

В СБ ООН призвали к прозрачному расследованию инцидента с Навальным

RT на русском17:17
Эхо Москвы

Представители США, Британии, Бельгии и Германии в Совбезе ООН говорили об Алексее Навальном

Эхо Москвы17:01
Газета.Ru

США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему инцидента с Навальным

Газета.Ruвчера в 16:47
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

ТАСС17:41
Lenta.ru

США подняли тему Навального на заседании Совбеза ООН

Lenta.ruвчера в 16:37

«Яндекс.Такси» обязался не передавать заказы нелегальным перевозчикам

В МАДИ добавили, что агрегаторы, которые передают сведения о заказах водителям без действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа, "не только уклоняются от проверки разрешения на перевозку, но и снимают с себя ответственность за жизнь и здоровье своих клиентов".
ТАССвчера в 11:07

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Совет Европы призвал расследовать пытки Тепсуркаева

Российские власти обязаны обеспечить безопасность похищенного модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием, заявила комиссар Совета Европы по правам человека.
Кавказский узелвчера в 12:51

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
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Истребители Су-34 сыграли роль воздушного противника на учении РЭБ в двух регионах России

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) сыграли роль воздушного противника на учении подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО, завершившегося сегодня в Свердловской и Саратовской областях.
Росинформбюровчера в 07:58