«Яндекс.Такси» обязался не передавать заказы нелегальным перевозчикам

В МАДИ добавили, что агрегаторы, которые передают сведения о заказах водителям без действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа, "не только уклоняются от проверки разрешения на перевозку, но и снимают с себя ответственность за жизнь и здоровье своих клиентов".