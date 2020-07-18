Консультации лидеров трех стран, которые призвали всех участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия, прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

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