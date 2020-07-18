Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтраны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.
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с чего всё началось

ФРГ, Италия и Франция готовы обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

Консультации лидеров трех стран, которые призвали всех участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия, прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
ТАСС13:37

Подробнее о событии

ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии

RT на русском14:42

Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушения военного эмбарго в Ливии

РИА Новости14:40

Три страны Евросоюза готовы обсуждать санкции за поставку оружия в Ливию

Газета.Ru13:57

Германия, Италия и Франция готовы обсуждать санкции за поставку оружия в Ливию

Коммерсантъ14:12

Германия, Италия и Франция готовы обсуждать санкции за нарушение оружейного эмбарго

Вести.Ru14:08

Страны ЕС приготовились ввести санкции против поставщиков оружия в Ливию

Lenta.ru14:20

ФРГ, Италия и Франция готовы обсуждать санкции за нарушение эмбарго в отношении Ливии

ТАСС13:37
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АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

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Промышленный парк «Кадалинский» появится в Забайкалье

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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма

Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
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Общество

CNN: министр торговли США попал в больницу

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.
ТАСС 21:51
Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
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Общество

Биробиджан присоединился к акциям протеста в поддержку Сергея Фургала

В Биробиджане вслед за Хабаровском и Владивостоком состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Время Биробиджана 09:55
Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Кино

Премьеру сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесли из-за коронавируса

Сериал «Сокол и Зимний солдат» рассказывает о Мстителях из вселенной Marvel. Но серии не выйдут на экраны в августе, как было запланировано.
Родной город 11:45
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
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Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь 750 млрд евро заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
ТАСС 17:21
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Технологии

Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском 20:45
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Piter.tv 07:25
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Общество

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании.
ТАСС 21:49
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Политика

Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:24
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Армия и оружие

Азербайджан обстрелял позиции Армении 120 раз за сутки

Ованнисян заявил, что со стороны Азербайджана за минувшие сутки зафиксировано 120 случаев нарушения режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 06:26
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Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Авто

Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Мультимедийная система имеет 10,25-дюймовый сенсорный экран, предусматривает подключение к системе смартфона.
Evo-rus.com вчера в 05:35
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Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
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Происшествия

Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
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Армия и оружие

США планируют наладить производство вооружения СССР

Отмечается, что исполнитель в соответствии с контрактом займется производством гранат, советских ПУР, автоматов Калашникова и прочих боеприпасов.
Evo-rus.com 11:54
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