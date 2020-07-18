Политика
Московский КомсомолецСтраны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Консультации лидеров трех стран, которые призвали всех участников конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия, прошли в рамках саммита ЕС в Брюсселе.ТАСС13:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:12, Ашберн
Политика
Андрей Иванов назначен первым замглавы Минэкономразвития России
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Иванова первым заместителем Минэкономразвития России.
Минэкономразвития России вчера в 11:39
Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт 17:48
Здоровье
Переходом в эпидемию ожирения грозит пандемия коронавируса
В журнале Nature reviews опубликовали новое исследование ученых из Копенгагена, в котором идет речь о приближении новой напасти на человечество – сразу же после коронавируса.
Live24 вчера в 03:53
Киберспорт
В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев
Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 00:35
Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда 16:46
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.
Газета.Ru 13:47
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Стало известно, что Пентагон собирается запустить свою собственную космическую мини-станцию.
ToDay News Ufa 11:33
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
В сфере ядерных вооружений США имеют превосходство над потенциальным противником, власти этой страны намерены сохранять планку, заверил американский министр обороны Марк Эспер.
Газета.Ru 11:53
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Футбол
Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск 06:22
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Здоровье
Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
ToDay News Ufa 14:44
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Шоу-бизнес
«Беса» вызвал среди поклонников похудевший на 100 кг Фадеев
Privet-Rostov.ru 11:58
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Политика
Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»
Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06