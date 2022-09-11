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Страны ЕС снизили темпы закачки газа в ПХГ, некоторые перешли к его отбору из хранилищ

Как передает Интерфакс, в конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг целевого уровня в 80%.
Агентство нефтегазовой информации
Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта.
РИА Новости
Всего в европейских ПХГ сейчас 90 миллиардов кубометров газа.
РИА Новости
В отдельные дни с начала осени из "подземок" отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше.
РИА Новости

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