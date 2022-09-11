Как сообщает Ufanotes.ru, военные корреспонденты издания RusVesna в Telegram-канале «Операция Z» пишут, что спецподразделения группы «Отважные» Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках спецоперации на территории Украины успешно наступают на позиции украинской армии в районе Северска, профессионально и эффективно воюют, уничтожают боевиков ВСУ.
Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.