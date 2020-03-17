Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

РБК17:21

Лидеры ЕС договорились координировать эвакуцию европейцев из-за рубежа

РИА Новости15:25

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Lenta.ru15:08

Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

ТАСС16:02

Евросоюз запретил въезд граждан из других стран

Известия14:31

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфакс15:12

Меркель: В ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд

РЕН ТВ15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

HotGeo 22:00
Общество

Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни.
Lenta.ru 15:55
Политика

Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:53
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
REGNUM 04:54
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru 21:17
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK вчера в 15:45
Экономика

Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Lenta.ru 21:03
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 04:48
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:46
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости 21:16
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею будет отменен из-за коронавируса

Больше всего вопросов возникало к руководству Международной федерации хоккея (ИИХФ), а именно - о судьбе чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Газета.Ru 14:52
Общество

Путин наградил Ротенберга званием героя труда

Муксун.fm 07:22
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 13:24
Политика

МИД призвал россиян возвращаться на родину

МИД поможет застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам вернуться на родину.
Газета.Ru 15:34
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Культура

Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»

Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
ИА Хакасия 21:45
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Игры

«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог

Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
OAnews вчера в 04:25
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Футбол

Матч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса.
МК-Спорт 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное