Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

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Меркель: В ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд

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Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

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РИА Новости15:25

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфакс15:12
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
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Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заразился коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц, сообщает Marca.
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В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
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Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
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На Украине родные скончавшейся в больнице женщины винят врачей

Неправильный диагноз и халатное отношение к жизни пациента привели к смерти пациентки в больнице Черновицкой области Украины от коронавирусной пневмонии, заявила мать погибшей 17 марта, сообщает издание «Деловая Столица».
Красная весна 17:29
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Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК 17:21
Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
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Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

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Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B. Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая.
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Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
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Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
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Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
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В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
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Заболевшая коронавирусом медсестра сделала заявление

Заразившаяся коронавирусом медсестра из американского штата Колорадо рассказала о течении болезни.
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Врач озвучил способ защиты от коронавируса

Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
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Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
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Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
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Обновленный кроссовер Haval F5 появится в продаже в мае

Китайская компания Great Wall анонсировала появление в продаже нового кроссовера под названием Haval F5.
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