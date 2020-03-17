Коронавирус
ИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков
На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Футбол
Экс-президент «Реала» заразился коронавирусом и находится в реанимации
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заразился коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц, сообщает Marca.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Армия и оружие
Даже локальная ядерная война вызовет всемирный голод
Исследователи пришли к выводу, что даже такой конфликт, не достигающий масштабов мировой ядерной войны, приведет к голоду на всей планете.
Здоровье
В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Футбол
Матюиди заразился коронавирусом
У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Происшествия
На Украине родные скончавшейся в больнице женщины винят врачей
Неправильный диагноз и халатное отношение к жизни пациента привели к смерти пациентки в больнице Черновицкой области Украины от коронавирусной пневмонии, заявила мать погибшей 17 марта, сообщает издание «Деловая Столица».
Общество
Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса
«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Единоборства
Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера
Сегодня, 17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Хоккей
ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе
Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B. Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая.
Общество
Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян
Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Политика
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Здоровье
Заболевшая коронавирусом медсестра сделала заявление
Заразившаяся коронавирусом медсестра из американского штата Колорадо рассказала о течении болезни.
Здоровье
Врач озвучил способ защиты от коронавируса
Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Футбол
Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин
«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Гаджеты
В Samsung разрабатывают датчик разрешением 150 Мп для камеры смартфона
По информации инсайдеров, в корпорации Samsung начали разработку совершенно нового датчика для флагманских смартфонов.
Авто
Обновленный кроссовер Haval F5 появится в продаже в мае
Китайская компания Great Wall анонсировала появление в продаже нового кроссовера под названием Haval F5.