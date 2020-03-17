Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

РБК17:21

Меркель: В ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд

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Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Lenta.ru15:08

Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

ТАСС16:02

Евросоюз запретил въезд граждан из других стран

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Лидеры ЕС договорились координировать эвакуцию европейцев из-за рубежа

РИА Новости15:25

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфакс15:12
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Общество

В Красноярском крае подтвердился случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан страны.
Твой Иркутск 20:25
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Ugpressa.ru 14:17
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru 13:08
Общество

Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришло из США в Россию

Sea Launch Commander – это сборочно-командное судно, входящего в комплекс плавучего космодрома «Морской старт».
Военное обозрение 02:44
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Здоровье

Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны

Федоров отметил, что главный источник вируса для России – именно Европа, так как Северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.
Взгляд.ру 13:55
Армия и оружие

Новый воздушный командный пункт будет создан на базе вертолёта Ми-38

Военное дело 08:45
Происшествия

Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован

Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Якутия 24 20:38
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
Piter.tv 14:39
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 18:39
Здоровье

Врач озвучил способ защиты от коронавируса

Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Рамблер 07:18
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Футбол

Мамаев готовится к переезду из России

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Газета.Ru 18:37
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Экономика

S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Live24 11:39
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Lenta.ru вчера в 19:43
Общество

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
РБК 10:25
Шоу-бизнес

Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Газета.Ru вчера в 17:55
Футбол

Игрок «Спартака» Шюррле вылетел из Германии в Москву в респираторной маске

Газета.Ru 16:26
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
Авто

Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения.
Motor 07:13
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
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«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Здоровье

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Политика

Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Газета.Ru 05:10
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