Коронавирус
ИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов
Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
Авто
Составлен топ-5 впечатляющих автоновинок 2020 года
Эксперты CarsWeek.ru составили топ-5 самых презентабельных моделей 2020 года.
Общество
Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки
В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Армия и оружие
США создали коронавирус, чтобы вызвать мировой кризис
Соединенные Штаты могли искусственно создать "уханьский" вирус, чтобы таким образом нанести удар по экономике КНР, считает политолог Александр Дудчак.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Политика
Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
Спорт
«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Экономика
Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом
Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Общество
Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Экономика
Налоговые каникулы не для отдыха
Антикризисный план правительства включает в себя налоговые каникулы для особо страдающих в нынешней ситуации отраслей — туризма и авиаперевозок.
Происшествия
Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео
В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Футбол
«Рома» и «Аталанта» хотят приобрести полузащитника «Шахтера»
Отмечается, что главный тренер римского клуба Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере полузащитника, с которым работал в Шахтере.
Общество
У газеты «Ведомости» появятся новые владельцы
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review.
Космос
Эксперт: ситуация с коронавирусом – это «звоночек»
По словам эксперта, судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли.