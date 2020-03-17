Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСтраны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

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Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфакс15:12
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Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
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Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов

Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
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Составлен топ-5 впечатляющих автоновинок 2020 года

Эксперты CarsWeek.ru составили топ-5 самых презентабельных моделей 2020 года.
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Общество

Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки

В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Общественное телевидение России 15 марта в 19:54
Армия и оружие

США создали коронавирус, чтобы вызвать мировой кризис

Соединенные Штаты могли искусственно создать "уханьский" вирус, чтобы таким образом нанести удар по экономике КНР, считает политолог Александр Дудчак.
Экономика сегодня 08:46
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
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Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
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Спорт

«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
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Газета.Ru 11:15
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Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
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Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом

Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
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Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта

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Меган Маркл проигнорировала предсмертное желание папы

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«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Экономика

Налоговые каникулы не для отдыха

Антикризисный план правительства включает в себя налоговые каникулы для особо страдающих в нынешней ситуации отраслей — туризма и авиаперевозок.
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Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео

В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
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Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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«Рома» и «Аталанта» хотят приобрести полузащитника «Шахтера»

Отмечается, что главный тренер римского клуба Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере полузащитника, с которым работал в Шахтере.
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Общество

У газеты «Ведомости» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review.
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Эксперт: ситуация с коронавирусом – это «звоночек»

По словам эксперта, судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли.
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