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RT на русском
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — указано в заявлении
, опубликованном на сайте МИД Британии.
RT на русском07:06
Подробнее о событии
РИА Новости

США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии

РИА Новости07:39
Эхо Москвы

Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

Эхо Москвы09:33
Вести.Ru

Брюссель, Вашингтон и Лондон обратились к Минску

Вести.Ru07:27
РБК

Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

РБК07:32
Говорит Москва

ЕС, США, Лондон и Женева призвали Минск соблюдать международные обязательства

Говорит Москва07:11
RT на русском

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

RT на русском07:06
ТАСС

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск «прекратить насилие» против народа

ТАСС07:03

Марцел Личка стал главным тренером ФК «Оренбург»

Заключительным моментом стало знакомство главного тренера с командой, в которой до этого ему был знаком как минимум один футболист – ганский форвард Джоэль Фамейе, игравший под руководством Лички в Бресте.
56orb.ruвчера в 14:11

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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