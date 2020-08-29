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REGNUM
REGNUM

Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии

Лондон, 29 августа 2020, 16:02 — REGNUM Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Заявление было распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства Великобритании.В источнике
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РИА Новости

США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии

РИА Новости07:39
RT на русском

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

RT на русском07:06
РБК

Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

РБК07:32
Вести.Ru

Брюссель, Вашингтон и Лондон обратились к Минску

Вести.Ru07:27
Говорит Москва

ЕС, США, Лондон и Женева призвали Минск соблюдать международные обязательства

Говорит Москва07:11
Эхо Москвы

Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

Эхо Москвы09:33
ТАСС

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск «прекратить насилие» против народа

ТАСС07:03

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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В прессе США назвали страну, «вмешательство» которой в американские выборы «на порядок больше российского»

В американской прессе вышел материал, в котором говорится о том, что Вашингтон излишнее внимание уделяет вопросу российского вмешательства в президентские выборы.
Военное обозрение10:49
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Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров

Самым богатым художественным руководителем театра в Москве в 2019 году стал руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы.
РИА Новости10:04
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ВСУ снимает с должностей проштрафившихся командиров бригад

Филипоненко проинформировал, - из достоверных источников в штабе «ООС» стало известно, что после многочисленных проверок комиссиями вышестоящих штабов, проведенных в 24-й бригаде и выявивших большое количество недостатков, «в генштабе ВСУ сложилось мнение о неспособности командира бригады Гудзя качественно выполнять свои обязанности».
Аргументы недели27 августа в 13:32