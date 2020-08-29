Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
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Лондон, 29 августа 2020, 16:02 — REGNUM Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии. Заявление было распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства Великобритании.В источнике
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