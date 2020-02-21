Политика
РИА НовостиСтраны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
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Биатлон
IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации
Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Технологии
«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга
Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
Политика
Путин поспорил об ударении в слове «украинцы»
Президент Владимир Путин поспорил с журналистом ТАСС Андреем Ванденко, который попытался поправить ударение в сказанном российским лидером слове «укрАинцы».
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Музыка
Тюменцев и гостей города приглашают на престижный событийный концерт
Год назад Даша стала одним из победителей традиционного конкурса, проводимого ТФО «Солист оркестра».
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Хоккей
18 лет назад не засчитали шайбу Самсонова в полуфинале Россия — США на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Армия и оружие
На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии
«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорится в статье.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
Теннис
Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Пахтакор» в матче со «Спартаком»
Около 100 болельщиков ташкентского "Пахтакора" поддержат команду в товарищеском матче с московским "Спартаком" на стадионе "красно-белых", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Узбекистана.
Кино
Фигурное катание, песни и халтура. Рецензия на фильм «Лед 2»
В 1981 году в СССР вышел мультипликационный фильм «Так сойдет!»
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Здоровье
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи
"Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Единоборства
АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Политика
Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг
Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Гаджеты
В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei
Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
Экономика
Lenovo удалось получить в минувшем квартале рекордно высокий доход
За отчетный период был получен доход 14,1 млрд долларов.
Гаджеты
Главную камеру Xiaomi Mi 10 планируют обновить до уровня Mi 10 Pro
Главная камера смартфона Xiaomi Mi 10 в скором времени может получить обновление до уровня версии Mi 10 Pro.