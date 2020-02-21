Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
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Премьер-министр Греции заявил, что разногласия по бюджету ЕС существенны

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«Диверсия» России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете

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Глава Европарламента заявил, что разочарован провальным саммитом ЕС по бюджету

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Страны ЕС не смогли договориться по многолетнему бюджету

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Саммит ЕС по многолетнему бюджету закончился провалом

Российская газетавчера в 14:26

Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

Lenta.ruвчера в 14:42

Лидеры ЕС возобновят переговоры по долгосрочному бюджету

ПРАЙМ20 февраля в 21:38
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
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IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
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Путин поспорил об ударении в слове «украинцы»

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Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
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Хоккей

18 лет назад не засчитали шайбу Самсонова в полуфинале Россия — США на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Армия и оружие

На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии

«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорится в статье.
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При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
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Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

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Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

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HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
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Около 100 болельщиков поддержат «Пахтакор» в матче со «Спартаком»

Около 100 болельщиков ташкентского "Пахтакора" поддержат команду в товарищеском матче с московским "Спартаком" на стадионе "красно-белых", сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Узбекистана.
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Фигурное катание, песни и халтура. Рецензия на фильм «Лед 2»

В 1981 году в СССР вышел мультипликационный фильм «Так сойдет!»
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В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

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ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи

"Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
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Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
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АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова

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Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

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Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг

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В Google заявили о планах продолжать сотрудничество с Huawei

Стоит отметить, что огромное количество гаджетов Huawei работают на приложениях Google.
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Экономика

Lenovo удалось получить в минувшем квартале рекордно высокий доход

За отчетный период был получен доход 14,1 млрд долларов.
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Главную камеру Xiaomi Mi 10 планируют обновить до уровня Mi 10 Pro

Главная камера смартфона Xiaomi Mi 10 в скором времени может получить обновление до уровня версии Mi 10 Pro.
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