В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Общество Украинцев предупредили о снижении размера пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Общество СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

Здоровье В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Спорт Лыжник Большунов занял первое место в масс-старте в Норвегии Ранее Большунов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды.

Армия и оружие Первый этап учений в Пскове провели десантники России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Пскове стартовали совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Белоруссии, которые пройдут до 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье, а также площадке приземления Кислово.

Общество Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников «В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.