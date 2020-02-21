Политика
РИА НовостиСтраны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
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Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Футбол
«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ
Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Общество
Переселенцы из Донецка привезли продукты украинцам, эвакуированным из Уханя
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Культура
В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»
В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Спорт
Лыжник Большунов занял первое место в масс-старте в Норвегии
Ранее Большунов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды.
Армия и оружие
Первый этап учений в Пскове провели десантники России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Пскове стартовали совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Белоруссии, которые пройдут до 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье, а также площадке приземления Кислово.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Политика
Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ
Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск.
Армия и оружие
Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.