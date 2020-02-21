Политика

РИА НовостиРИА НовостиСтраны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.
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