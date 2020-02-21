Политика
Газета.RuЛидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одного из государств ЕС.
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Единоборства
Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля
В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Политика
Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса
Пётр Порошенко добавил, что Владимир Путин намерен забрать не только украинскую землю, но и душу.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Происшествия
На Украине прошли протесты против эвакуированных из Китая
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Китая самолетами вывезут 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Армия и оружие
В результате боестолкновений на линии разграничения в Донбассе есть погибшие
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Автоспорт
Марцин Будковски: Мы довольны прогрессом
Эстебан поработал утром, а Даниэль – во второй половине дня.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах
Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Футбол
Лэмпард об отлучении Кепы: «Ситуация может измениться. С руководством „Челси“ я по одну сторону баррикад»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал перевод в запас вратаря Кепы Аррисабалаги, пропустившего последние три матча.
Наука
Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами
Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Общество
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Космос
Сигналит ветеран. Легендарный космический аппарат Voyager 2 снова начал собирать данные и вышел на связь после недавнего автоматического отключения научного оборудования
Как отмечает Space.com, операторы миссии тогда выразили уверенность в успешном решении проблемы, и 5 февраля NASA сообщило о том, что «Voyager 2 стабилен, а связь между Землей и космическим кораблем хорошая».
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".