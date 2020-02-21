Политика

Газета.RuГазета.RuЛидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одного из государств ЕС.
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Саммит ЕС по многолетнему бюджету закончился провалом

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«Диверсия» России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете

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Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

Lenta.ruвчера в 14:42

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Премьер-министр Греции заявил, что разногласия по бюджету ЕС существенны

REGNUMвчера в 23:31

Глава Европарламента заявил, что разочарован провальным саммитом ЕС по бюджету

ТАССвчера в 15:38

Лидеры ЕС возобновят переговоры по долгосрочному бюджету

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
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В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
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Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос вчера в 09:28
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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

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Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
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В России создадут ракету для бюджетных запусков

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На Украине прошли протесты против эвакуированных из Китая

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Китая самолетами вывезут 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
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Армия и оружие

В результате боестолкновений на линии разграничения в Донбассе есть погибшие

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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Эстебан поработал утром, а Даниэль – во второй половине дня.
F1news.ru вчера в 14:05
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
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Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
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Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
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Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
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В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

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RuNews24.ru вчера в 12:43
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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
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Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Спорт-Экспресс 20 февраля в 01:45
Футбол

Лэмпард об отлучении Кепы: «Ситуация может измениться. С руководством „Челси“ я по одну сторону баррикад»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал перевод в запас вратаря Кепы Аррисабалаги, пропустившего последние три матча.
Sports.ru 00:34
Наука

Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
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Армия и оружие

Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Общество

МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Lenta.ru вчера в 11:36
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
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Космос

Сигналит ветеран. Легендарный космический аппарат Voyager 2 снова начал собирать данные и вышел на связь после недавнего автоматического отключения научного оборудования

Как отмечает Space.com, операторы миссии тогда выразили уверенность в успешном решении проблемы, и 5 февраля NASA сообщило о том, что «Voyager 2 стабилен, а связь между Землей и космическим кораблем хорошая».
Портал Поиск вчера в 14:00
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Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
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