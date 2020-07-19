Коронавирус
ИА Красная ВеснаСтраны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии
Страны обязались защитить жизни и рабочие места людей, оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий пандемии предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу. Одна из мер оказания помощи предприятиям — предоставление целевой ликвидности и финансовой поддержки.
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с чего всё началось
Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.РИА Новости17:00
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Министры финансов стран G20 обсудили борьбу с последствиями пандемии коронавируса
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