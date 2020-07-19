Коронавирус
ИА Красная ВеснаСтраны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии
Страны обязались защитить жизни и рабочие места людей, оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий пандемии предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу. Одна из мер оказания помощи предприятиям — предоставление целевой ликвидности и финансовой поддержки.
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Страны G20 выразили свою готовность противостоять последствиям пандемии коронавируса
Политика Сегодня18:57
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
Белый дом США пытается отказать в финансовой помощи регионам — WP
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 19:13
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Здоровье
Медики объяснили, как нужно бороться с сонливостью на работе
В первую очередь, специалист подчеркнула главную мысль – если человека клонит в сон во время работы, это говорит о том, что он поздно ложиться спать.
RuNews24.ru 08:02
Армия и оружие
Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты
Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», заявил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Взгляд.ру 19:24
Наука
Установлен алгоритм подавления рака легких
iReactor 02:58
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Авто
Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей
Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
Армия и оружие
Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках
Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
Политика
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском 13:47
Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда 16:46
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Финансы
МВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
Футбол
Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.
Bookmaker-ratings.ru 15:11
Общество
60 новых случаев COVID-19 выявили в Сахалинской области за сутки
Итого на 17 июля в Сахалинской области 1737 случаев заболевания, 804 человека выписано с выздоровлением, 933 проходят лечение.
Сахалин.Инфо вчера в 06:33
Общество
Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета
Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Шоу-бизнес
Фадеев извинился перед подписчиками за клип с Валерией
MedikForum.ru 17:58
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news вчера в 12:38
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Экономика
Банк отказывается принимать долг от сити-менеджера Читы Сапожникова
Управление федеральной службы судебных приставов ответило на официальный запрос редакции «ZabNews» по ходу взыскания с сити-менеджера Читы Александра Сапожникова долга в полмиллиона рублей.
Zabnews.ru 00:44
Общество
Сенатор Алексей Пушков заявил об угасании США из-за пандемии КОВИД
Российский сенатор Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу будущего США и указал на ухудшение экономического положения страны из-за утраты контроля после пандемии.
Невские Новости 03:34
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43