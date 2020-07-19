Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСтраны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии

Страны обязались защитить жизни и рабочие места людей, оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий пандемии предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу. Одна из мер оказания помощи предприятиям — предоставление целевой ликвидности и финансовой поддержки.
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Страны G20 выразили свою готовность противостоять последствиям пандемии коронавируса

Политика Сегодня18:57

Страны G20 пообещали сделать все возможное для противостояния последствиям COVID-19

Вечерняя Москва17:50

Финансисты G20 пообещали бороться за жизни людей, их рабочие места и доходы

ИА Красная Весна18:27

Страны G20 сделают всё для противостояния последствиям пандемии COVID-19

RT на русском17:45

Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

РИА Новости17:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Белый дом США пытается отказать в финансовой помощи регионам — WP

Вашингтон, 19 июля 2020, 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
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Здоровье

Медики объяснили, как нужно бороться с сонливостью на работе

В первую очередь, специалист подчеркнула главную мысль – если человека клонит в сон во время работы, это говорит о том, что он поздно ложиться спать.
RuNews24.ru 08:02
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Армия и оружие

Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты

Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», заявил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Взгляд.ру 19:24
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Наука

Установлен алгоритм подавления рака легких

iReactor 02:58
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Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Lenta.ru 00:20
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
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Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru вчера в 05:24
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Авто

Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей

Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
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Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
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Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
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Автоспорт

Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

RT на русском 13:47
Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

REGNUM 15:25
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Общество

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда 16:46
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
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Финансы

МВФ предложил заморозить долги бедных стран

Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
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Футбол

Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.
Bookmaker-ratings.ru 15:11
Общество

60 новых случаев COVID-19 выявили в Сахалинской области за сутки

Итого на 17 июля в Сахалинской области 1737 случаев заболевания, 804 человека выписано с выздоровлением, 933 проходят лечение.
Сахалин.Инфо вчера в 06:33
Общество

Россиянам предсказали холодную зиму после жаркого лета

Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать o грядущей холодной зиме.
Lenta.ru 19:02
Шоу-бизнес

Фадеев извинился перед подписчиками за клип с Валерией

MedikForum.ru 17:58
Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
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Экономика

Банк отказывается принимать долг от сити-менеджера Читы Сапожникова

Управление федеральной службы судебных приставов ответило на официальный запрос редакции «ZabNews» по ходу взыскания с сити-менеджера Читы Александра Сапожникова долга в полмиллиона рублей.
Zabnews.ru 00:44
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Общество

Сенатор Алексей Пушков заявил об угасании США из-за пандемии КОВИД

Российский сенатор Алексей Пушков поделился своим мнением по поводу будущего США и указал на ухудшение экономического положения страны из-за утраты контроля после пандемии.
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Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
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