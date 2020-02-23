Экономика
РИА НовостиСтраны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику
Страны "Большой двадцатки" (G20) намерены приложить усилия, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую экономику, заявил министр финансов Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед аль-Джадаан в ходе саммита G20, проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Армия и оружие
Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
Футбол
«Химки» обыграли «КАМАЗ» и вышли в финал Кубка ФНЛ
На 89-й минуте Александр Гаглоев оставил «КАМАЗ» в меньшинстве. В финале Кубка ФНЛ «Химки» сыграют с победителем матча «Тамбов» — «Шинник».
Общество
Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Общество
Гороскоп на неделю с 24 февраля: Овны мирятся, Львы завалены делами
Львы на неделе с 24 февраля вкладываются в будущее, будь то образование или обустройство дома.
Общество
В Венеции из-за коронавируса раньше срока завершили карнавал
Из-за вспышки коронавируса в Италии власти приняли решение раньше срока завершить Венецианский карнавал.
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили около 20 ракет по Израилю
Около 20 ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля 23 февраля.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Общество
Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей
Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
Авто
Прототип Lada Vesta в стиле Audi взорвал Сеть
Как сообщает «Автоновости дня», сейчас седан LADA Vesta в самой доступной комплектации Standart с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 621 900 рублей.
Гаджеты
Новый средний уровень в исполнении Sony. Xperia 10 II получил тройную камеру, Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 3600 мАч
В общем, в отличие от Xperia 1 II, Xperia 10 II действительно стал намного лучше.
Общество
Одесситы отметили 23 февраля под советские песни
У памятника неизвестному матросу собралось несколько сотен человек. Они прошлись по Аллее славы под советские песни.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Гаджеты
AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro
AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).