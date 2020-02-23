Экономика

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Страны "Большой двадцатки" (G20) намерены приложить усилия, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую экономику, заявил министр финансов Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед аль-Джадаан в ходе саммита G20, проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику

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