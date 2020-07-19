Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСтраны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии

Страны обязались защитить жизни и рабочие места людей, оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий пандемии предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу. Одна из мер оказания помощи предприятиям — предоставление целевой ликвидности и финансовой поддержки.
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с чего всё началось

Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.
РИА Новостивчера в 17:00

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«Большая двадцатка» будет бороться с последствиями пандемии COVID-19

Вести.Ruвчера в 21:50

Министры финансов стран G20 обсудили борьбу с последствиями пандемии коронавируса

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Общественная служба новостейвчера в 19:27

Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 17:00

Министры финансов и управляющих центробанками «Большой двадцатки» проведут сегодня онлайн-конференцию

Эхо Москвывчера в 02:06
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В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ru вчера в 09:07
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РБК вчера в 05:32
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Космос

Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»

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Naked Science 17 июля в 05:05
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

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РИА Новости вчера в 15:20
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Армия и оружие

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Космос

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Армия и оружие

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В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.
Piter.tv вчера в 08:00
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Политика

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Авто

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REGNUM 16 июля в 23:13
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Происшествия

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UfaTime.ru вчера в 22:51
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Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
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Экономика

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Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

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