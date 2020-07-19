Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

с чего всё началось

Страны обязались защитить жизни и рабочие места людей, оказать поддержку наиболее пострадавшим от последствий пандемии предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу. Одна из мер оказания помощи предприятиям — предоставление целевой ликвидности и финансовой поддержки.

Страны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии

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