Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтраны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.
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Страны G20 пообещали сделать все возможное для противостояния последствиям COVID-19

Вечерняя Москва17:50

В G20 объявили о намерении бороться с последствиями пандемии коронавируса

Общественная служба новостей19:27

Страны G20 выразили свою готовность противостоять последствиям пандемии коронавируса

Политика Сегодня18:57

Страны G20 используют все возможные средства для устранения последствий пандемии

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Страны G20 сделают всё для противостояния последствиям пандемии COVID-19

RT на русском17:45

Финансисты G20 пообещали бороться за жизни людей, их рабочие места и доходы

ИА Красная Весна18:27

Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19

РИА Новости17:00
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

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"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
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Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

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Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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