Государства "двадцатки" обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей, их рабочие места и доходы, указано в документе. Кроме того, страны стремятся поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы на фоне пандемии.

Страны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест

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