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Газета.RuГазета.RuСтраны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест

Государства "двадцатки" обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей, их рабочие места и доходы, указано в документе. Кроме того, страны стремятся поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы на фоне пандемии.
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Страны G20 сделают всё для противостояния последствиям пандемии COVID-19

RT на русском17:45

Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест

Московский Комсомолец17:23

Страны G20 договорились бороться с COVID-19 и последствиями пандемии

ИА Красная Весна16:40

Страны G20 намерены бороться с последствиям пандемии COVID-19

РИА Новости17:00

Страны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест

Газета.Ru16:18
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
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Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Футбол

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии

Лондонский "Арсенал" стал первым финалистом Кубка Англии.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
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Космос

Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение

Японские планетологи выяснили, что значительная часть или фактически все запасы воды на Земле могли возникнуть в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.
Независимая газета вчера в 14:20
Политика

В Конгресс США внесен закон о санкциях против Турции за С-400

Газета.Ru вчера в 15:32
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Футбол

Санчо не уверен, что останется в «Боруссии»

Матч ТВ 12:29
Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
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Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

REGNUM 15:25
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Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Известия 16:45
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru вчера в 10:09
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Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости вчера в 18:18
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Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Киберспорт

В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев

Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Происшествия

В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке

В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.
ИА Новороссия 15:42
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Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

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Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Футбол

Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
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Футбол

«Милан» разгромил «Болонью» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу

"Милан" на своем поле разгромил "Болонью" в 34-м туре чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:47
Армия и оружие

Ледокол в обмен на истребители: Вашингтон и Хельсинки готовят сделку

Российская газета 06:00
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Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Кино

Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

ФАН 16 июля в 23:14
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