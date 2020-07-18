Экономика
Газета.RuСтраны G20 обещают предпринять все меры для спасения рабочих мест
Государства "двадцатки" обещают сделать все возможное, чтобы защитить людей, их рабочие места и доходы, указано в документе. Кроме того, страны стремятся поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы на фоне пандемии.
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G20 пообещала сделать всё возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест
Известиявчера в 16:58
Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Московский Комсомолецвчера в 17:23
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
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