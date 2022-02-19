Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном заявил, что «считает целесообразным» ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе с 10 утра 19 февраля.
Российская конькобежка Елизавета Голубева была допущена до финала женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на то что упала в полуфинальном заезде и не попала в квалификационную восьмёрку лучших.