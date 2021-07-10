Страны G20 поддержали введение минимального налога для корпораций
Министры финансов США и стран Европы одобрили введение минимальной налоговой ставки для корпораций, которая не позволит компаниям сокращать расходы и платить меньше денег за счет регистрации в государствах с низкими налогами.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Politico
, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.
Министры финансов G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций
РИА Новостивчера в 12:41