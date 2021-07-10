Министры финансов США и стран Европы одобрили введение минимальной налоговой ставки для корпораций, которая не позволит компаниям сокращать расходы и платить меньше денег за счет регистрации в государствах с низкими налогами.

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С чего всё началось Как сообщает Politico , данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов. Ридус вчера в 15:56