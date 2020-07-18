Коронавирус
Московский КомсомолецСтраны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Государства «двадцатки» намерены поддержать международную торговлю, инвестиции и обеспечить экономический рост после пандемии, повысить устойчивость финансовой системы, а также защитить людей, их рабочие места и доходы.
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с чего всё началось
Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.РИА Новостивчера в 17:00
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Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Московский Комсомолецвчера в 17:23
Страны G20 пообещали сделать все возможное для противостояния последствиям COVID-19
Вечерняя Москвавчера в 17:50
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