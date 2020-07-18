Страны G20 воспользуются всеми имеющимися средствами для противостояния последствиям пандемии коронавируса, в том числе примут меры по защите жизней людей, рабочих мест и доходов, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран "двадцатки", которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

с чего всё началось

Государства «двадцатки» намерены поддержать международную торговлю, инвестиции и обеспечить экономический рост после пандемии, повысить устойчивость финансовой системы, а также защитить людей, их рабочие места и доходы.

Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест

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