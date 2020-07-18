с чего всё началось

Страны G20 намерены использовать все имеющиеся средства для противостояния последствиям пандемии коронавируса и ее экономическим последствиям, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков государств.

Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест

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