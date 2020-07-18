Общество
Телеканал 360°Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест
В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.
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G20 пообещала сделать всё возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест
Известиявчера в 16:58
Страны G20 пообещали предпринять все меры для спасения рабочих мест
Московский Комсомолецвчера в 17:23
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Происшествия
У здания правительства в Екатеринбурге состоялась стихийная дискотека
Массовую дискотеку провели подростки на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, 17 июля сообщает городской портал «Е1».
ИА Красная Весна 17 июля в 17:29
Политика
Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко
Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
Армия и оружие
Высокомобильные ЗРК С-350 встанут на защиту Южного военного округа
Военное дело 16 июля в 00:51
Футбол
Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»
Российский голкипер Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Краснодар".
ТАСС Спорт 16:15
Футбол
Семак поблагодарил «Спартак» за самоотдачу после матча Кубка России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отдал должное сопернику после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
RT на русском 15:24
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.
Ведомости 16:46
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.
Матч ТВ 15:09
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском 15:32
Космос
Жители России смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россиянам представится возможность узреть парад планет, рассказал астроном Джеффри Хант на своем сайте.
iReactor вчера в 10:53
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" высказался о баннере фанатов петербургского "Зенита" с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Газета.Ru 14:58
Футбол
Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
Чемпионат 15:42
Культура
На создателей сериала «Очень странные дела» подали в суд
Телепрограмма 08:42
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Политика
В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru 14:54
Футбол
«Истанбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу
"Истанбул Башакшехир" за тур до конца первенства стал чемпионом Турции по футболу.
ТАСС Спорт 16:46
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
Как сообщает ToDay News Ufa, партнер группы «ГАЗ» на территории Украины дает «ГАЗелям» новые названия, после чего отпускает автомобили на украинский рынок под маркой бренда HDC.
ToDay News Ufa 09:38