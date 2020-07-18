В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.

Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

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