Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.
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В «Большой двадцатке» пообещали бросить все силы на борьбу с КОВИД и спасение рабочих мест

Невские Новостивчера в 16:28

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Известиявчера в 16:58

«Большая двадцатка» договорилась о спасении рабочих мест на фоне пандемии

News.ruвчера в 16:48

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Мойка78вчера в 16:46

Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

Телеканал 360°вчера в 19:02

Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

ТАССвчера в 15:42
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
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Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).
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Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
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Общество

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 17:01
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
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Политика

ВККС одобрила отставку двух зампредов Верховного суда России

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку зампредов Верховного суда России Олега Свириденко и Василия Нечаева.
РЕН ТВ 17 июля в 06:31
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Происшествия

Три человека умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки

Ещё три человека, которых лечили от коронавируса, умерли за последние сутки в регионе.
Вести Иркутск 17 июля в 02:59
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Футбол

«Зенит» вышел в финал Кубка России

"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
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Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru 06:31
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Общество

В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
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Общество

«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина

Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
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Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске собрал тысячи человек

ИА Красная Весна 13:44
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Финансы

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Ведомости 05:03
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Футбол

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
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Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

Самой популярной у россиян кличкой для собак в текущем году оказалась кличка Оскар.
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз

В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
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Кино

Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»

В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
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После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело

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Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
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