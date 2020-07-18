Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест
В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.В источнике
Подробнее о событии
G20 пообещала сделать всё возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест
Известиявчера в 16:58
В «Большой двадцатке» пообещали бросить все силы на борьбу с КОВИД и спасение рабочих мест
Невские Новостивчера в 16:28