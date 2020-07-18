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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.В источнике
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Телеканал 360°

Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

Телеканал 360°19:02
Известия

G20 пообещала сделать всё возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

Известиявчера в 16:58
ТАСС

Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

ТАССвчера в 15:42
Мойка78

Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией

Мойка78вчера в 16:46
Невские Новости

В «Большой двадцатке» пообещали бросить все силы на борьбу с КОВИД и спасение рабочих мест

Невские Новостивчера в 16:28
News.ru

«Большая двадцатка» договорилась о спасении рабочих мест на фоне пандемии

News.ruвчера в 16:48
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Lenta.ru05:07
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Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru00:58
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Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия06:13
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В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила РБК, что чемодан с телом пожилой женщины нашли грибники в лесополосе недалеко от железнодорожной платформы Радонеж.
РБК05:26
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском06:16
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ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии

Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия17 июля в 09:18
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Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru06:26
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