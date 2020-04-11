Энергетика
News.ruСтраны G20 создадут группу по мерам реагирования на энергорынке
Страны «Большой двадцатки» приняли решение сформировать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Согласно коммюнике G20, выпущенному после переговоров, группа будет действовать краткосрочный период. Она открыта для всех министров энергетики на добровольной основе.
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с чего всё началось
Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.РИА Новостивчера в 19:48
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G20 договорились создать группу по реагированию на ситуацию на энергорынке
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