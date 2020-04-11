Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.

с чего всё началось

Страны «Большой двадцатки» приняли решение сформировать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Согласно коммюнике G20, выпущенному после переговоров, группа будет действовать краткосрочный период. Она открыта для всех министров энергетики на добровольной основе.

Страны G20 создадут группу по мерам реагирования на энергорынке

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