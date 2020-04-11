Экономика
News.ruСтраны G20 создадут группу по мерам реагирования на энергорынке
Страны «Большой двадцатки» приняли решение сформировать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Согласно коммюнике G20, выпущенному после переговоров, группа будет действовать краткосрочный период. Она открыта для всех министров энергетики на добровольной основе.
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с чего всё началось
Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.РИА Новостивчера в 19:48
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G20 договорились создать группу по реагированию на ситуацию на энергорынке
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
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Московский Комсомолец вчера в 17:22
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
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Политика
США введут санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан
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Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:47
Здоровье
Коронавирус ещё у одного крымчанина подтвердился только на 10 день
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Крым 24 03:40
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
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