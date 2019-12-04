Политика

Lenta.ruLenta.ruВ НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Лондоне. Участники встречи считают, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.
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В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу

RT на русском08:36

Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами

РБК08:42

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

РИА Новости08:41

В НАТО назвали Россию основной угрозой

Lenta.ru09:23

НАТО считает главными угрозами агрессивные действия России и международный терроризм

Эхо Москвы08:30

Саммит НАТО счел «агрессивные действия России» и терроризм основными угрозами альянсу

ТАСС08:26

НАТО поставило в один ряд Россию и международный терроризм

Взгляд.ру08:17
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Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании

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В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики

Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
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Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Автоспорт

Квят показал третье время на шинных тестах в Абу-Даби

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Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

Двое сотрудников службы безопасности Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе при подготовке диверсии, сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной милиции Михаил Попов.
РИА Новости 08:35
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Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
РБК 08:37
Авто

Вариация Ford Focus Active X Vignale пополнила ассортимент

Чтобы не растерять темп, фордовцы придумали ещё одну вариацию Фокуса, названную Active X Vignale.
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Экономика

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РБК 08:16
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине

Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
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Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
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