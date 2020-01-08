Армия и оружие
ТАСССтраны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана
В штаб-квартире НАТО в ответ на запросы ТАСС пока никак не прокомментировали ракетные удары по базам США в Ираке.
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Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.ТАСС04:12
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Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
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Общество
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Глава МИД Ирана назвал самообороной атаку по военным базам США
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Росавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
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Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Кино
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Для упрощения понимания всех событий первого сезона Netflix представил слайд с хронологией происходящего в первом сезоне.
Культура
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Режиссер и актер Тайка Вайтити заявил, что он знает ответ на этот вопрос, но раскрывать все карты не намерен.
Авто
Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.
Общество
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В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери
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Энергетика
Эксперт оценил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Рост цен на нефть на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке позитивен для России, поскольку увеличивает ее экспортную выручку, однако вряд ли он будет долгосрочным, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» вызвал много споров в Соединённых Штатах.
Игры
Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5
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Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.