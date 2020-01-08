Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

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В штаб-квартире НАТО в ответ на запросы ТАСС пока никак не прокомментировали ракетные удары по базам США в Ираке.

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