Армия и оружие

ТАССТАСССтраны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

В штаб-квартире НАТО в ответ на запросы ТАСС пока никак не прокомментировали ракетные удары по базам США в Ираке.
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Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС04:12

Подробнее о событии

В НАТО заявили об ожидании реакции США на ракетные удары Ирана

Известия07:33

Европейские страны НАТО ждут, как США отреагируют на ракетный удар Ирана

REGNUM06:56

НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном

Pravda.Ru04:31

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

News.ru05:19

Страны НАТО отреагировали на ракетные удары Ирана по американской базе

Lenta.ru05:18

В НАТО ожидают реакции Вашингтона на атаку баз США в Ираке

РЕН ТВ06:10

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

ТАСС04:12
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Футбол

«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
Российская газета 09:47
Политика

Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
ФАН 09:57
Общество

Потепление в России сохранится до конца недели

Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Вести.Ru вчера в 04:55
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Происшествия

В Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет

ProUfu.ru 01:10
Футбол

Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Sport.ru 04:29
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой

Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
StarHit.ru 01:00
Армия и оружие

Иран пригрозил ударом по союзникам США в случае атаки по стране

«Любая страна, выступающая в качестве источника воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана, будет объектом нападений», — пообещали в КСИР.
РБК вчера в 21:26
Кино

Netflix показала таймлайн «Ведьмака»

Netflix опубликовала официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Cyber.sports.ru 06:43
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер 04:58
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Армия и оружие

Заслуженный военный летчик РФ прокомментировал авиакатастрофу в Иране

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал журналистам РЕН ТВ крушение украинского пассажирского самолета в Иране.
РЕН ТВ 07:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова собирается рожать в Майами

Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Общество

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Ведомости 10:04
Политика

Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Вести.Ru 08:53
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com 05:59
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

РИА Новости вчера в 11:47
Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
News.ru 09:24
Технологии

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество

Украинец чудом не полетел рейсом разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ 06:48
Шоу-бизнес

Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
РИА Новости 07:55
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру 07:26
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

В сети появилось видео ракетных атак на американские военные базы в Ираке.
Комсомольская правда вчера в 19:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
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