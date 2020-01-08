Армия и оружие

News.ruNews.ruСтраны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщили несколько независимых друг от друга дипломатических источников в Брюсселе.
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Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

ТАСС04:12

Страны НАТО отреагировали на ракетные удары Ирана по американской базе

Lenta.ru05:18

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

News.ru05:19

НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном

Pravda.Ru04:31

НАТО ждет реакции Трампа на обстрел со стороны Ирана

Ридус05:30

Страны НАТО затаили дыхание и ждут указаний США

Новостной фронт04:47
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Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
Южный Федеральный вчера в 23:44
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Происшествия

Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
РЕН ТВ 05:22
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео

Профиль вчера в 16:11
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Московский Комсомолец 05:08
Политика

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
Культура

Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Петербургский дневник 03:11
Армия и оружие

Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Военное дело 05 января в 01:15
Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Российская газета вчера в 18:40
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 06 января в 05:09
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС вчера в 05:45
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Происшествия

В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме

Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости 04:24
Хоккей

Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона»

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 04:01
Общество

Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing

Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Говорит Москва 05:35
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru 06 января в 07:11
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Армия и оружие

Официальный Тегеран: Мы никакого отношения не имеем к катастрофе украинского лайнера

Иранский телеканал «Аль-Аалам» сообщает, что, по словам руководства страны, Иран не имеет никакого отношения к катастрофе украинского авиалайнера.
Военное обозрение 00:27
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro

Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Профиль 02:15
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Общество

Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани

Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
Эхо Москвы вчера в 08:01
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