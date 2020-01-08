Армия и оружие
News.ruСтраны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана
Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщили несколько независимых друг от друга дипломатических источников в Брюсселе.
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Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Происшествия
Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Армия и оружие
Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив
Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Армия и оружие
Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке
Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Армия и оружие
В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США
Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
Хоккей
Российский хоккеист Тренин подрался с капитаном «Бостона»
Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing
Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Армия и оружие
Официальный Тегеран: Мы никакого отношения не имеем к катастрофе украинского лайнера
Иранский телеканал «Аль-Аалам» сообщает, что, по словам руководства страны, Иран не имеет никакого отношения к катастрофе украинского авиалайнера.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Общество
Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани
Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.