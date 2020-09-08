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РБК
РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию для демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе. Об этом сообщается на сайте военно-морского флота Великобритании.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
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RT на русском20:21
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РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

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Московский Комсомолец

Корабли НАТО «продемонстрируют свободу навигации» на Крайнем Севере

Московский Комсомолец18:40
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НАТО проведет операцию по демонстрации свободы навигации на Крайнем Севере

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РИА Новости

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

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Комсомольская правда

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Комсомольская правда18:47
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Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

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