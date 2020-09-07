Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.В источнике
С чего всё началось
«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота
.
RT на русском20:21
Подробнее о событии
РИА Новости

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РИА Новости19:42
РБК

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

РБК20:42
RT на русском

Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

RT на русском20:21
Известия

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

Известия00:08
Комсомольская правда

Страны НАТО проведут морские учения на Крайнем Севере

Комсомольская правда18:47
Московский Комсомолец

Корабли НАТО «продемонстрируют свободу навигации» на Крайнем Севере

Московский Комсомолец18:40
ТАСС

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

ТАСС18:30

Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой
РИА Новостивчера в 11:43
4

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
676

Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
5

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
45

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:29
1K

Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
217